Санкційний список РФ викрив корумповану владу України, - Тимошенко

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко прокоментувала санкційні списки Кремля

Санкційний список РФ викрив корумповану владу України, яка погрузла у зв’язках із країною-агресором, заробляє на війні та платить податки в російський бюджет. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час прес-конференції у Львові, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

За її словами, списки, оприлюднені російською владою, вкотре засвідчили очевидне. За словами політика, "одразу зруйнувалася та політична технологія, яка готувалась Порошенком на наступні президентські вибори проти лідера "Батьківщини".

"Ця брудна стратегія президента, яка каже про те, що він нібито патріот, єдиний рятівник України, а решта – "рука Кремля", зруйнувалась. Підприємства "Рошен" та все, що з ними пов’язано, не увійшли до списку, а ті, хто увійшли, – це чітко зрозумілі прізвища, зрозуміло, за що їх внесли. Це все поставило політичні обставини на свої місця", – зауважила голова партії.

Тимошенко наголосила, що їй "немає чого боятися санкцій": "У мене особисто, у моєї родини, друзів немає бізнесу в країні-агресорі. У мене немає інших справ, окрім становлення миру в Україні".

На переконання лідера партії, українська нація має дуже уважно проаналізувати ці обставини та зробити висновки, "де є політичні технології, щоб не допустити можливості відродження України, а де є глибоко корумповані керівники держави, які погрузли у зв’язках з РФ, і хто є патріот".