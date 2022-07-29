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Санкционный план "Макфола-Ермака" уже выполнен на 60%

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Пятница 29 июля 2022 09:59
Санкционный план "Макфола-Ермака" уже выполнен на 60% Фото: Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Санкционный План действий группы Макфола-Ермака по ужесточению санкций против Российской Федерации выполнен на 60%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

"60% санкционного плана группы Макфола-Ермака уже выполнено. ЕС ввел 7-й пакет санкций. Запрещен импорт российского золота; Великобританией расширены индивидуальные санкции, а Россия все ближе к признанию страной-спонсором терроризма. Работаем дальше", - написал Ермак.

Стоит отметить, что эффективность санкций против РФ недавно оценила посол США в Украине Бриджит Бринк. По ее словам, ограничения имеют мощный эффект. Это заметно и по ВВП, инфляции и другим показателям в экономике страны-агрессора.

Добавим, на минувшей неделе Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин.

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Андрей Ермак Санкции против России
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