Санкційний план "Макфола-Єрмака" вже виконано на 60%

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram .

"60% санкційного плану групи Макфола-Єрмака вже виконано. ЄС запровадив 7-й пакет санкцій. Заборонений імпорт російського золота; Великою Британією розширені індивідуальні санкції, а росія все ближча до визнання країною-спонсором тероризму. Працюємо далі", - написав Єрмак.

Варто наголосити, що ефективність санкцій проти РФ нещодавно оцінила посол США в Україні Бріджит Брінк. За її словами, обмеження мають потужний ефект. Це помітно і з ВВП, інфляції та інших показників в економіці країни-агресора.

Додамо, на минулому тижні Європейський союз запровадив сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Сбербанк, фонд "Русский мир" і мер Москви Сергій Собянін.

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