В санкционных списках СНБО нет ни одного случайного человека, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что в санкционных списках, которые утверждает ведомство, нет ни одного случайного человека. По каждому лицу проводят тщательную проверку.

"Ни один случайный человек не может попасть в санкционные списки. Все списки заранее проверяют, верифицируются. Более того, они верифицируются не только на территории Украины, они верифицируются на территории разных стран. Все люди, которые попадают в списки, попадают за те или иные преступления" , - заверил секретарь.

Данилов подчеркнул, что в отношении каждого лица проводят тщательную проверку.

"Ни одного случайного человека по спискам, утвержденным СНБО, появиться не может. По каждому человеку происходит тщательная проверка", - добавил он.