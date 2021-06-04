У санкційних списках РНБО немає жодної випадкової людини, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевнив, що у санкційних списках, які затверджує відомство, немає жодної випадкової людини. Щодо кожної особи проводять ретельну перевірку.

Про це він заявив у ході брифінгу.

"Жодна випадкова людина не може попасти у санкційні списки. Усі списки заздалегідь перевіряють, верифікуються. Більш того вони верифікуються не лише на території України, вони верифікуються на території різних країн. Усі люди, які потрапляють у списки, потрапляють за ті чи інші злочини", - запевнив секретар.

Данілов підкреслив, що у відношенні кожної особи проводять ретельну перевірку.

"Жодної випадкової людини по списках, які затверджені РНБО, з'явитися не може. По кожній людині відбувається ретельна перевірка", - додав він.