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У санкційних списках РНБО немає жодної випадкової людини, - Данілов

Автор: Юлія Струк

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевнив, що у санкційних списках, які затверджує відомство, немає жодної випадкової людини. Щодо кожної особи проводять ретельну перевірку.

Про це він заявив у ході брифінгу.

"Жодна випадкова людина не може попасти у санкційні списки. Усі списки заздалегідь перевіряють, верифікуються. Більш того вони верифікуються не лише на території України, вони верифікуються на території різних країн. Усі люди, які потрапляють у списки, потрапляють за ті чи інші злочини", - запевнив секретар.

Данілов підкреслив, що у відношенні кожної особи проводять ретельну перевірку.

"Жодної випадкової людини по списках, які затверджені РНБО, з'явитися не може. По кожній людині відбувається ретельна перевірка", - додав він.

Нагадаємо, у п'ятницю відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України. Під час засідання розглянули вісім питань.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про олігархів. У документі йдеться, що рішення про внесення особи до реєстру олігархів буде приймати РНБО.

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Новини України РНБООлексій ДаніловСанкції