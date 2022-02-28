Санкции Запада обвалили финансовый рынок России

Курс доллара на Московской бирже вырос на 30% до 110 рублей. Наличный курс достигает 130 рублей.

Жители России стоят в длинных очередях у банкоматов, опасаясь, что новые санкции Запада в связи с вторжением Москвы в Украину вызовут нехватку наличных и прервут платежи.

Центральный банк России заявил, что клиенты подсанкционных банков не смогут использовать свои банковские карты за пределами России, а карты, выпущенные подсанкционными банками, не будут работать в Google Pay или Apple Pay.

Торги ценными бумагами на Московской бирже прекращены. Однако на открытии в Лондоне акции "Роснефти" упали на 45%, акции "Новатэка" на 54%.

Банк России повысил ключевую ставку c 28 февраля с 9,5% до 20% годовых. Эту меру объяснили "кардинальным изменением" внешних условий для российской экономики.

ЦБ РФ также ввел "временный запрет" на продажу ценных бумаг от иностранных юридических и физических лиц.