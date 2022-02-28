Санкції Заходу обвалили фінансовий ринок Росії

Санкції Заходу проти Росії за вторгнення в Україну викликали обвал російського фінансового ринку. Курс долара перевищив 100 рублів, люди намагаються зняти гроші в банкоматах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Курс долара на Московській біржі виріс на 30% до 110 рублів. Готівковий курс досягає 130 рублів.
Жителі Росії стоять в довгих чергах біля банкоматів, побоюючись, що нові санкції Заходу у зв'язку з вторгненням Москви в Україну викличуть брак готівки і перервуть платежі.
Центральний банк Росії заявив, що клієнти підсанкційних банків не зможуть використовувати свої банківські картки за межами Росії, а карти, випущені підсанкційними банками, не працюватимуть в Google Pay або Apple Pay.
Торги цінними паперами на Московській біржі припинені. Однак на відкритті в Лондоні акції "Роснефти" впали на 45%, акції "Новатека" на 54%.
Банк Росії підвищив ключову ставку c 28 Лютого з 9,5% до 20% річних. Цей захід пояснили "кардинальною зміною" зовнішніх умов для російської економіки.
ЦБ РФ також ввів "тимчасову заборону" на продаж цінних паперів від іноземних юридичних і фізичних осіб.
Як повідомляло РБК-Україна, Євросоюз ввів санкції проти Центрального банку Росії через вторгнення в Україну. Російському регулятору заборонені операції, пов'язані з управлінням резервами та активами. Таким чином, заморожені 630 млрд доларів резервів РФ.
Жорсткі санкції Заходу призвели до обвалу російського рубля, який подешевшав більш ніж на 30%. Влада РФ фактично закрила Фондовий ринок для іноземців, а ЦБ РФ підняв ставку до 20%.