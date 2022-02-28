Санкції Заходу обвалили фінансовий ринок Росії

Курс долара на Московській біржі виріс на 30% до 110 рублів. Готівковий курс досягає 130 рублів.

Жителі Росії стоять в довгих чергах біля банкоматів, побоюючись, що нові санкції Заходу у зв'язку з вторгненням Москви в Україну викличуть брак готівки і перервуть платежі.

Центральний банк Росії заявив, що клієнти підсанкційних банків не зможуть використовувати свої банківські картки за межами Росії, а карти, випущені підсанкційними банками, не працюватимуть в Google Pay або Apple Pay.

Торги цінними паперами на Московській біржі припинені. Однак на відкритті в Лондоні акції "Роснефти" впали на 45%, акції "Новатека" на 54%.

Банк Росії підвищив ключову ставку c 28 Лютого з 9,5% до 20% річних. Цей захід пояснили "кардинальною зміною" зовнішніх умов для російської економіки.

ЦБ РФ також ввів "тимчасову заборону" на продаж цінних паперів від іноземних юридичних і фізичних осіб.