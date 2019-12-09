Санкции WADA не затронут матчи Евро-2020 в России, - УЕФА

Санкции WADA в отношении российского спорта не затронут матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге и не скажутся на участии сборной России по футболу в этом турнире. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В УЕФА заявили, что не будут комментировать вопрос о возможности для России выступать в квалификации ЧМ-2022 под национальным флагом.

"Для выяснения этого момент обратитесь к пресс-службе WADA. В их пресс-релизе говорится, что решение WADA не затронет Евро-2020", - заявили в УЕФА.

Напомним, ранее глава комитета WADA Джонатан Тейлор заявил, что сборная России по футболу после решения WADA не сможет принять участие в Чемпионате мира по футболу под национальным флагом.

"Команда, представляющая Россию, не сможет участвовать, но если будет создан механизм, то они могут подать заявку на участие на нейтральной основе, а не в качестве представителей России", - отметил он.

Кроме того, решение WADA заблокировало для России возможность побороться за право проведения Олимпийских игр 2032 года.