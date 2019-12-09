WADA отстранит от Олимпиады почти 150 российских спортсменов

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WADA разъяснило, какие спортсмены из РФ будут допущены к соревнованиям

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранит от участия в Олимпийских играх 145 российских спортсменов. Об этом говорится в релизе Всемирного антидопингового агентства WADA.

По словам главы комитета по соответствию WADA Джонатана Тейлора, от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде будут отстранены 145 спортсменов с подозрительными пробами, если они еще не завершили свои карьеры. В то же время, если спортсмен из России докажет непричастность к допинговой программе, ему позволят участвовать в соревнованиях.

Таким образом, каждый российский спортсмен будет допускаться до соревнований индивидуально, финальное слово будет выносить Спортивный Арбитражный суд в Лозанне.

Также сообщается, что запрет на участие в крупных турнирах снимут, если Российское антидопинговое агентство РУСАДА в течение четырех лет докажет свою независимость и состоятельность.

При этом, как заявил член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков, Санкции WADA в отношении российского спорта не вступят в силу раньше весны 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия не сможет побороться за право проведения Олимпийских игр-2032, а в течение четырех лет - любое другое крупное спортивное мероприятие.