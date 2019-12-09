Россия не сможет провести Олимпийские игры-2032, - WADA

Иллюстративное фото (wada-ama.org)

Россия не сможет побороться за право провести Олимпиаду

Вслед за отстранением от двух следующих Олимпиад Российскую Федерацию лишили права побороться за проведение Олимпийских игр-2032. Об этом говорится в релизе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Согласно решению WADA, четырехлетний запрет также подразумевает, что Россия лишается права проведения крупного спортивного мероприятия, если "это не является юридически или практически невозможным".

"Кроме того, Россия не может претендовать на право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года независимо от того, проводится ли конкурс в течение или после четырехлетнего периода", - говорится в решении.

Напомним, ранее сообщалось, что решение WADA лишает Россию права на участие в футбольном ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. В то же время участие российской команды в Чемпионате Европы по футболу 2020 года не ставится под вопрос, как и проведение матчей в российском Санкт-Петербурге.

Отметим, в середине октября глава российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус признал массовую подмену допинг-тестов.