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WADA назвало условия участия России в ЧМ-2022 по футболу

Новости » Политика     09.12.2019 - 15:25
WADA назвало условия участия России в ЧМ-2022 по футболу
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Россия не сможет принять участие в ЧМ-2022 под своим флагом

Сборная России по футболу после решения WADA не сможет принять участие в Чемпионате мира по футболу в Катаре, который пройдет в 2022 году, под национальным флагом. Об этом заявил глава комитета WADA Джонатан Тейлор, передает Reuters.

По его словам, на сборную России по футболу распространяются ограничения из-за допинговых санкций, в том числе и на ЧМ-2022.

"Команда, представляющая Россию, не сможет участвовать, но если будет создан механизм, то они могут подать заявку на участие на нейтральной основе, а не в качестве представителей России", - заявил Тейлор.

В то же время Reuters отмечает, что представитель FIFA попросил WADA и Ассоциацию летних олимпийских международных федераций (ASOIF) разъяснить свое решение в отношении российских национальных футбольных команд.

При этом решение о запрете исполнения гимна российскими спортсменами будет принято дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от двух Олимпийских игр в Токио и Пекине.

Кроме того, Российская Федерация не сможет побороться за проведение Олимпиады-2032.

WADA отстранило Россию от двух следующих Олимпийских игр
Новости Украины Российская ФедерацияЧМ-2022WADA
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