ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Санкции США против "Северного потока-2" стали частью "чрезвычайного положения", - Байден

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 20 августа 2021 22:56
Санкции США против "Северного потока-2" стали частью "чрезвычайного положения", - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Санкции против "Северного потока-2" стали частью "чрезвычайного положения" в отношении РФ. Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Байден заявил, что данный указ является ответом на российские проекты, которые нацелены на расширение российского влияния на энергетические ресурсы Европы, что ослабит энергетическую безопасность европейских стран, в том числе Украины.

"Я издал распоряжение о принятии дополнительных мер в отношении ряда российских экспортных энергетических трубопроводов в связи с чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США, создаваемой вредной внешней политикой правительства России", - отметил Байден.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом намерен попросить своего американского коллегу вмешаться в ситуацию с "Северным потоком-2".

По мнению издания Bloomberg, Германия не остановит прокачку газа по "Северному потоку-2", даже если Россия его попробует использовать как геополитическое оружие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2 Российская Федерация
NEWS
Стало известно, кто представит делегацию США на саммите Крымской платформы
Стало известно, кто представит делегацию США на саммите Крымской платформы
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского