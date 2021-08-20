Санкции США против "Северного потока-2" стали частью "чрезвычайного положения", - Байден

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома .

Байден заявил, что данный указ является ответом на российские проекты, которые нацелены на расширение российского влияния на энергетические ресурсы Европы, что ослабит энергетическую безопасность европейских стран, в том числе Украины.

"Я издал распоряжение о принятии дополнительных мер в отношении ряда российских экспортных энергетических трубопроводов в связи с чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США, создаваемой вредной внешней политикой правительства России", - отметил Байден.