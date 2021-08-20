Санкции США против "Северного потока-2" стали частью "чрезвычайного положения", - Байден
Санкции против "Северного потока-2" стали частью "чрезвычайного положения" в отношении РФ. Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
Байден заявил, что данный указ является ответом на российские проекты, которые нацелены на расширение российского влияния на энергетические ресурсы Европы, что ослабит энергетическую безопасность европейских стран, в том числе Украины.
"Я издал распоряжение о принятии дополнительных мер в отношении ряда российских экспортных энергетических трубопроводов в связи с чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США, создаваемой вредной внешней политикой правительства России", - отметил Байден.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом намерен попросить своего американского коллегу вмешаться в ситуацию с "Северным потоком-2".
По мнению издания Bloomberg, Германия не остановит прокачку газа по "Северному потоку-2", даже если Россия его попробует использовать как геополитическое оружие.