Санкції США проти "Північного потоку-2" стали частиною "надзвичайного стану", - Байден

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому .

Байден заявив, що даний указ є відповіддю на російські проекти, які націлені на розширення російського впливу на енергетичні ресурси Європи, що послабить енергетичну безпеку європейських країн, у тому числі України.

"Я видав розпорядження про вжиття додаткових заходів щодо низки російських експортних енергетичних трубопроводів у зв'язку з надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США, створюваної шкідливою зовнішньою політикою уряду Росії", - зазначив Байден.