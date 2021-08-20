США ввели новые санкции против России из-за "Северного потока-2"
США ввели санкции против двух россиян и одного судна РФ, связанных со строительством "Северного потока-2". Госдепартамент предоставил в Конгресс отчет о новых ограничениях против участников проекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.
В пресс-релизе отмечается, что ведомство предоставило в Конгресс отчет, в котором перечислены одно российское судно и два россиянина, участвующих в строительстве "Северного потока-2".
"Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям", - отмечается в сообщении.
Кроме того, президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет американскому правительству вводить санкции против участников "Северного потока-2".
Напомним, по мнению издания Bloomberg, Германия не остановит прокачку газа по "Северному потоку-2", даже если Россия его попробует использовать как геополитическое оружие.
Отметим, в Европарламенте выступили против соглашения США и Германии по "Северному потоку-2". Там напомнили, что проект угрожает безопасности Украины и всей Европы.