США ввели новые санкции против России из-за "Северного потока-2"

США ввели санкции против двух россиян и одного судна РФ, связанных со строительством "Северного потока-2". Госдепартамент предоставил в Конгресс отчет о новых ограничениях против участников проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США .

В пресс-релизе отмечается, что ведомство предоставило в Конгресс отчет, в котором перечислены одно российское судно и два россиянина, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

"Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям", - отмечается в сообщении.

Кроме того, президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет американскому правительству вводить санкции против участников "Северного потока-2".