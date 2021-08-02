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"Северный поток-2" не остановят, даже если он станет оружием РФ, - Bloomberg

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Берлин, Понедельник 02 августа 2021 10:27
"Северный поток-2" не остановят, даже если он станет оружием РФ, - Bloomberg Фото: "Северный поток-2" не остановят (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Германия не остановит прокачку газа по трубопроводу "Северный поток-2". Даже если Россия его попробует использовать как геополитическое оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на Bloomberg.

В случае агрессивных действий России Германия сосредоточится на более широких санкциях на уровне Европейского Союза. Это более сложный путь для ответных мер, заявили собеседники издания.

Так в Германии планируют действовать вместо прямого удара по газовой связи с Россией, пишет Bloomberg.

Отмечается, что скорее всего позиция Берлина в этом вопросе не изменится даже после отставки канцлера Германии Ангелы Меркель после выборов 26 сентября. Сообщается, что проект российского трубопровода поддерживает весь политический спектр страны, кроме партии Союз 90/Зеленые.

Напомним, в Европарламенте выступили против соглашения США и Германии по "Северному потоку-2". Там напомнили, что проект угрожает безопасности Украины и всей Европы.

Ранее компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила, что газопровод "Северный поток-2" завершен уже на 99%.

А инвесторы проекта рассчитывают на его запуск уже в 2021 году.

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Северный поток-2 Германия
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