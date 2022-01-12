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Санкции США против России не ударят по энергетике Европы, - Bloomberg

Автор: Дмитрий Кузнецов

США стремятся исключить влияние санкций против России в случае ее нападения на Украину на поставки энергоносителей в Европу. Администрация американского президента Джо Байдена ищет варианты на случай непредвиденных обстоятельств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"США стремятся заверить европейских союзников, что санкции против России, предусмотренные на случай ее вторжения в Украину, не нарушат краткосрочные поставки энергоносителей", - сообщает агентство со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, США работают над возможными непредвиденными вариантами на том случай, если президент РФ Владимир Путин сократит поставки энергоносителей в Европу. Таким способом Москва может ответить на противодействие западных стран вторжению в Украину.

Напомним, сегодня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях на случай вторжения РФ в Украину.

Отметим, Джо Байден должен в течение 15 дней после вступления в силу "Акта о защите суверенитета Украины" оценить враждебные действия России. После этого через два месяца будут введены санкции против Владимира Путина и его окружения.

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