Санкції США проти Росії не вдарять по енергетиці Європи, - Bloomberg

США прагнуть виключити вплив санкцій проти Росії у разі її нападу на Україну на постачання енергоносіїв до Європи. Адміністрація американського президента Джо Байдена шукає варіанти на випадок непередбачених обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"США прагнуть запевнити європейських союзників, що санкції проти Росії, передбачені на випадок її вторгнення в Україну, не порушать короткострокові постачання енергоносіїв", - повідомляє агентство з посиланням на джерела в Білому домі.

За даними видання, США працюють над можливими непередбаченими варіантами на тому випадок, якщо президент РФ Володимир Путін скоротить постачання енергоносіїв до Європи. Таким способом Москва може відповісти на протидію західних країн вторгненню в Україну.