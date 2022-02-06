Санкции США против России могут затронуть экономику Китая, - Салливан

По словам Салливана, финансовая система Российской Федерации связана с экономикой Китая.

"У Китая будет выбор, действовать в соответствии с санкциями или нет. Если будет сделан выбор не соблюдать санкции, тогда, конечно, предусмотрены определенные штрафы. В общем, на наш взгляд, Пекин понесет часть цены за вторжение РФ в Украину", - заявил Салливан.

Как отметил советник президента США по нацбезопасности, Китай должен учитывать соответствующее предупреждение от Штатов во время контакта с Кремлем в течение следующих нескольких недель.