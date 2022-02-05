США попросили Японию подержать санкции против Кремля в случае вторжения в Украину

Соединенные Штаты призвали Японию рассмотреть вопрос о введении экономических санкций против Москвы в случае вторжения российских войск в Украину. Токио, однако, отложил свой ответ, опасаясь возможных последствий для отношений с Россией, включая давний территориальный спор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo .

Как отмечается в публикации, поскольку напряженность на фоне российского военного присутствия на границе с Украиной накаляется, Вашингтон надеется сплотить Японию и другие страны и оказать давление на Москву, чтобы она не вторгалась в Украину.

Соединенные Штаты и их европейские союзники предупредили, что Россия столкнется с "серьезными последствиями", включая экономические и финансовые санкции, если ее войска вторгнутся в Украину.

Согласно японским и американским дипломатическим источникам, Вашингтон по дипломатическим каналам сообщил Японии, что не может мириться с перемещением российских войск, и призвал Токио усилить критику России.

Во время виртуального саммита с президентом США Джо Байденом в конце прошлого месяца премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал предпринять "решительные действия в ответ на любое нападение" на Украину со стороны России и продолжить тесное сотрудничество с США и другими партнерами.

Но Японии предстоит уравновесить синхронизацию с США с попыткой не раздражать Москву, чтобы разрешить спор о суверенитете группы островов, лежащих у самого северного острова Японии Хоккайдо, говорят источники.

Многолетний спор по поводу захваченных Россией островов, называемых Северными территориями в Японии (Южных Курил) помешал Токио и Москве заключить послевоенный мирный договор.

Япония "будет вынуждена принять соответствующие меры в случае вторжения", заявил источник в японском правительстве. Но внутри правительства раздаются призывы, что лучше не объявлять о введении санкций до того, как произойдет вторжение, в отличие от США и Евросоюза.

В прошлом месяце Кисида заявил парламенту, что Япония с "серьезной озабоченностью" наблюдает за наращиванием Россией военной мощи у границы с Украиной и связанными с этим событиями, и что она будет надлежащим образом решать этот вопрос в рамках "Большой семерки".