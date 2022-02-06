Санкції США проти Росії можуть зачепити економіку Китаю, - Салліван

Санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії можуть також торкнутися й економіки Китаю. У Пекіна буде вибір, діяти відповідно до обмежень або ж ні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

За словами Саллівана, фінансова система Російської Федерації пов’язана з економікою Китаю.

"Китаю буде вибір, діяти відповідно до санкцій чи ні. Якщо буде зроблено вибір не дотримуватися санкцій, тоді, звичайно, передбачені певні штрафи. Загалом, на наш погляд, Пекін понесе частину ціни за вторгнення РФ в Україну", - заявив Салліван.

Як відзначив радник президента США з нацбезпеки, Китай повинен враховувати відповідне попередження від Штатів під час контакту з Кремлем протягом наступних кількох тижнів.