Санкции США против РФ сохранятся пока продолжается оккупация Крыма и Донбасса, - Тейлор

Санкции США против России сохранятся до тех пор, пока она незаконно оккупирует Крым и ведет войну на Донбассе. Об этом заявил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор во время трансляции в Facebook посольства США в Украине.

Тейлор также не исключает введения новых санкций против РФ в случае дальнейшей эскалации конфликта в Украине.

"США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они ведут войну на Донбассе. И США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они незаконно оккупируют Крым. И если россияне предпримут больше шагов, отправят больше войск, усилят боевые действия, тогда мы, вероятно, введем больше санкций", - заверил Тейлор.

Он также отметил роль европейцев в санкциях и их влиянии на Россию.

"И должен сказать, что европейцы были так же сильны и каждые шесть месяцев они продолжали санкции против России, что означает, что санкции наносят ущерб России", - добавил он.

По его словам, цель санкций - давление на российские власти, чтобы Россия вышла из Крыма и Донбасса.

"Эти санкции - не для того, чтобы наказать российский народ, эти санкции - для того, чтобы создать давление на российское правительство, в частности на Путина, чтобы РФ вышла из Донбасса и Крыма", - резюмировал представитель США в Украине.

Ранее РБК-Украина писало, что Тейлор покинет свой пост 2 января 2020 года. Он является одним из ключевых свидетелей в процессе об импичменте президента США Дональда Трампа.

Также ранее появилась обновленная версия законопроекта DASKA о санкциях против России, в которой внесены поправки, устанавливающие порядок введения и снятия санкций.