Санкції США проти РФ збережуться поки триває окупація Криму і Донбасу, - Тейлор

Санкції США проти Росії збережуться до тих пір, поки вона незаконно окупує Крим і веде війну на Донбасі. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час трансляції в Facebook посольства США в Україні.

Тейлор також не виключає введення нових санкцій проти РФ у разі подальшої ескалації конфлікту в Україні.

"США збережуть санкції щодо Росії до того часу, поки вони ведуть війну на Донбасі. І США збережуть санкції щодо Росії до того часу, поки вони незаконно окупують Крим. І якщо росіяни почнуть більше кроків, відправлять більше військ, посилять бойові дії, тоді ми, ймовірно, введемо більше санкцій", - запевнив Тейлор.

Він також відзначив роль європейців в санкціях та їх вплив на Росію.

"І повинен сказати, що європейці були так само сильні і кожні шість місяців вони продовжували санкції проти Росії, що означає, що санкції наносять шкоду Росії", - додав він.

За його словами, мета санкцій - тиск на російську владу, щоб Росія вийшла з Криму і Донбасу.

"Ці санкції - не для того, щоб покарати російський народ, ці санкції - для того, щоб створити тиск на російський уряд, зокрема на Путіна, щоб РФ вийшла з Донбасу та Криму", - резюмував представник США в Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що Тейлор покине свій пост 2 січня 2020 року. Він є одним з ключових свідків у процесі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Також раніше з'явилася оновлена версія законопроекту DASKA про санкції проти Росії, в якій внесені поправки, які встановлюють порядок введення і зняття санкцій.