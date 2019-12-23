Санкції США проти РФ збережуться поки триває окупація Криму і Донбасу, - Тейлор

Фото: Вільям Тейлор (usembassy.gov)

Він також не виключив можливості введення нових санкцій проти Росії у разі подальшої ескалації конфлікту

Санкції США проти Росії збережуться до тих пір, поки вона незаконно окупує Крим і веде війну на Донбасі. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час трансляції в Facebook посольства США в Україні.

Тейлор також не виключає введення нових санкцій проти РФ у разі подальшої ескалації конфлікту в Україні.

"США збережуть санкції щодо Росії до того часу, поки вони ведуть війну на Донбасі. І США збережуть санкції щодо Росії до того часу, поки вони незаконно окупують Крим. І якщо росіяни почнуть більше кроків, відправлять більше військ, посилять бойові дії, тоді ми, ймовірно, введемо більше санкцій", - запевнив Тейлор.

Він також відзначив роль європейців в санкціях та їх вплив на Росію.

"І повинен сказати, що європейці були так само сильні і кожні шість місяців вони продовжували санкції проти Росії, що означає, що санкції наносять шкоду Росії", - додав він.

За його словами, мета санкцій - тиск на російську владу, щоб Росія вийшла з Криму і Донбасу.

"Ці санкції - не для того, щоб покарати російський народ, ці санкції - для того, щоб створити тиск на російський уряд, зокрема на Путіна, щоб РФ вийшла з Донбасу та Криму", - резюмував представник США в Україні.

Спілкування з Вільямом Тейлором Друзі, якщо ви хочете запитати Тимчасового повіреного у справах США Вільяма Тейлора щось про #ПартнерствоУкраїнаСША, або ж про його яскраві враження чі улюблені страви в Україні, зовсім скоро вам випаде така нагода. 23 грудня з 13:00 до 14:00 пан Вільям Тейлор відповідатиме на ВАШІ запитання! Ставити їх ви можете вже зараз у коментарях під цією публікацією. Натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення і не пропустити цю пряму трансляцію у понеділок! Спілкування буде проводитись англійською мовою з перекладом на українську. Attention Ukrainian friends! Do you have a question for CDA Taylor about #USUkrainePartnership? Or maybe you want to know about his favorite experiences and foods in Ukraine? CDA Taylor will join us live on Facebook on Monday, December 23 from 1-2 pm to answer some of YOUR questions! Please share your questions in the comments below, tune in and Monday! There will be interpretation from English to Ukrainian during the live chat. Опубліковано U. S. Embassy Kyiv Ukraine Понеділок, 23 грудня 2019 р.

Раніше РБК-Україна писало, що Тейлор покине свій пост 2 січня 2020 року. Він є одним з ключових свідків у процесі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Також раніше з'явилася оновлена версія законопроекту DASKA про санкції проти Росії, в якій внесені поправки, які встановлюють порядок введення і зняття санкцій.