Санкции СНБО против "криминальных авторитетов": фигуранты подают в суд на Зеленского

В перечне санкционированных "авторитетов" есть те, чья связь с преступным миром выглядит неочевидной. Например, под них попали участник добровольческого батальона "Крым" Мансур Мовсаров и депутат Васильковского городского совета Киевской области Мехак Алексанян.

Последний в комментарии РБК-Украина сообщил, что уже подал иск в Верховный Суд против президента Владимира Зеленского. Он требует отменить введенные против него ограничения. Депутат Васильковского горсовета говорит, что с момента введения санкций у него заблокированы все счета.

"Я не знаю, как я попал в этот список, я никогда не сталкивался с этой сферой. Не знаю, ошибка ли это или меня специально туда "кинули", – сказал он.

Алексанян отметил, что 32 года живет в Украине, занимался частным бизнесом в Василькове, в частности, гостинично-ресторанным. Также имеет удостоверение адвоката.

Кроме Алексаняна, по состоянию на 11 июня еще 11 так называемых "криминальных авторитетов" обжаловали в судах санкции Совбеза.