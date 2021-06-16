Санкції РНБО проти "кримінальних авторитетів": фігуранти подають до суду на Зеленського
"Кримінальні авторитети", які потрапили до списку санкцій Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО), почали подавати до суду на президента Володимира Зеленського. Вже відомо щонайменше про 12 позовів.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО".
У переліку санкціонованих "авторитетів" є ті, чий зв'язок зі злочинним світом виглядає неочевидним. Наприклад, під них потрапили учасник добровольчого батальйону "Крим" Мансур Мовсаров і депутат Васильківської міської ради Київської області Мехак Алексанян.
Останній у коментарі РБК-Україна повідомив, що вже подав позов до Верховного суду проти президента Володимира Зеленського. Він вимагає скасувати введені проти нього обмеження. Депутат Васильківської міськради каже, що з моменту введення санкцій у нього заблоковані всі рахунки.
"Я не знаю, як я потрапив до цього списку, я ніколи не стикався з цією сферою. Не знаю, помилка це чи мене спеціально туди "кинули", - сказав він.
Алексанян зазначив, що 32 роки живе в Україні, займався приватним бізнесом у Василькові, зокрема, готельно-ресторанним. Також має посвідчення адвоката.
Крім Алексаняна, станом на 11 червня ще 11 так званих "кримінальних авторитетів" оскаржили в судах санкції Радбезу.
Раніше повідомлялося, що закарпатському "кримінальному авторитету" зі списку РНБО повідомили про підозру.
Нагадаємо, на початку червня Зеленський заявив, що після санкцій РНБО вдалося досягти нульового впливу " злодіїв у Законі" на криміногенну ситуацію в Україні.