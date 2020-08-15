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Санкції слід застосувати тільки до вищих осіб в керівництві Білорусі, - Чапутовіч

Варшава, Субота 15 серпня 2020 23:59
Санкції слід застосувати тільки до вищих осіб в керівництві Білорусі, - Чапутовіч
Фото: глава МЗС Польщі Яцек Чапутовіч (flickr.com/premierrp)
Автор: Инна Собора

ЄС розробляє санкції

Потенційні санкції слід застосувати тільки до вищих осіб в керівництві Білорусі. Введення обмежень на тлі протестів в Білорусі розглядає ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, пише "Голос Америки".

У суботу відбулася спільна з держсекретарем США Майком Помпео прес-конференція. Помпео, в свою чергу, заявив, що США активно обговорюють ситуацію в Білорусі з представниками Європейського союзу.

Виступаючи в столиці Польщі, яка стала останньою зупинкою Помпео в ході турне по центральній Європі, держсекретар США заявив, що Вашингтон відстежує ситуацію в Білорусі, і що мета його контактів з лідерами ЄС - це "спробувати допомогти всім, чим можемо, щоб білоруський народ знайшов суверенітет і свободу".

Раніше Європейський союз не визнав результатів виборів в Білорусі і почав розробку санкцій по відношенню до винних у насильство під час протестів.

Також повідомлялося, що міністри закордонних справ країн-учасниць Європейського союзу схвалили введення санкцій проти Білорусі.

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