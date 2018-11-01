Санкції Росії не вплинуть на стабільність України, - НБУ

Фото: Катерина Рожкова (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Нацбанк поки не може дати глибоку оцінку санкціям Росії проти України

Перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова вважає, що санкції Росії не вплинуть на макроекономічну стабільність України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За її словами, на даний момент НБУ не може дати глибоку оцінку санкціям. Також вона підкреслила, що певні контрзаходи були прийняті ще до цього.

"Що стосується того, як це вплине на макрофінансову стабільність, то слід сказати наступне: більшість санкцій застосовані проти фізичних осіб, тобто санкції стосуються блокування безготівкових коштів, активів, цінних паперів, всього, що знаходиться на рахунках російських банків в Росії. Мені хочеться вірити, що, враховуючи те, що список складається з депутатів, урядовців, вони в Росії свої гроші не зберігають. У будь-якому випадку це їхні власні заощадження, і яким чином це вплине на макрофінансову стабільність, хочеться вірити, що ніяким", - зазначила Рожкова.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що санкційний список РФ не вартий того, щоб Україна всерйоз обговорювала його.

Російська Федерація 1 листопада ввела санкції проти 322 українських громадян і компаній 68. До списку потрапили спікер Верховної ради Андрій Парубій, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, секретар РНБО Олександр Турчинов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова СБУ Василь Грицак та інші.