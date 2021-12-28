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Санкции против "Северного потока-2": в МИД объяснили, почему они не введены

Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ключевые решения по санкциям против газопровода "Северный поток-2" почти подготовлены. Однако продвигать их дальше мешает несколько причин.

Об этом Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

"Наши партнеры на наш призыв очень живо включились в разработку этого санкционного пакета, и я в течение нескольких недель был очень доволен тем, как идет дипломатия между Вашингтоном, Лондоном и столицами стран ЕС по этому поводу. Сейчас у нас этот процесс дошел до стадии, когда ключевые конкретные решения уже почти готовы, но как продвигаться с ними вперед - пока еще не решили", - подчеркнул министр.

По его словам, причин отсутствия решения пока две.

"Первое - расхождение среди субъектов относительно того, надо ли финализировать этот пакет сейчас и сделать его очевидным для России...или же через дипломатические каналы угрожать им "невыразимыми страданиями", стимулируя их пойти навстречу. Вот эта дискуссия затормозила процесс", - уточнил Кулеба.

Он отметил, что никто не отрицает того факта, что пакет санкций нужен, но вопрос в том, "как тактически эту карту разыгрывать".

"И вторая причина - объективная реальность, приближение католического Рождества и сворачивание всех активностей на дипломатическом треке, это тоже имеет свое влияние", - резюмировал Кулеба.

Напомним, недавно глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко пояснил, почему нужно сейчас ввести санкции против газопровода "Северный поток-2".

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул на необходимости введения "мощных" санкций против РФ. По его словам, это нужно для того, чтобы не допустить эскалации в любое государство со стороны России.

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Северный поток-2СанкцииМИД Украины