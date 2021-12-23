В Украине объяснили, почему нужно сейчас наложить санкции на "Северный поток-2"

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко объяснил, почему нужно сейчас ввести санкции на газопровод "Северный поток-2". Если не введут, то РФ не будет верить угрозам Запада.

По его словам, если сейчас не наложить санкции, то Россия не будет верить никаким угрозам со стороны Запада.

"Они будут думать: смотрите, вот сейчас нам угрожали, но мы это делаем и нет никаких последствий! Почему мы должны бояться того, что, если будет полномасштабное вторжение, - введут какие-то санкции?", - заявил он.

По словам Витренко, если будет вторжение, у России будет достаточно поводов для переговоров с Западом.

"Я не спекулирую - вспомните Иловайск, Дебальцево. Как раз именно это Россия использовала для переговоров с Западом, для принуждения Украины к тем же Минским соглашениям и поддержки их Западом. Не было бы Иловайска и Дебальцево, уверен, Запад не поддерживал бы так Минские соглашения", - заявил глава "Нафтогаза".