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Санкции против России: решение ЕС вступит в силу 21 декабря

Новости » Политика     20.12.2019 - 15:44
Санкции против России: решение ЕС вступит в силу 21 декабря
Иллюстративное фото (УНИАН)

Решение о продлении санкций появилось в Официальном журнале ЕС

Решение Европейского союза о продлении санкций против России еще на полгода вступит в силу в субботу, 21 декабря. Это следует из опубликованных в Официальном журнале ЕС нормативных актов.

Согласно журналу ЕС, решение о продлении санкций вступает в силу на следующий день после его публикации. Таким образом, решение вступит в силу уже 21 декабря.

Отметим, накануне Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года. Ограничительные меры продлены в связи с невыполнением минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, на этой неделе правительство России расширило санкции против Украины, а также перечень запрещенных для импорта украинских товаров. В частности, под санкции попали девять депутатов Одесского городского совета из окружения Геннадия Труханова и Владимира Галантерника.

Кроме того, комитет по иностранным делам Сената США одобрил крупный пакет санкций, направленных против России. Документом предлагается ужесточение санкций против госдолга России, а также ввести санкции против инвесторов в российские проекты по добыче сжиженного природного газа.

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