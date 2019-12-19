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ЕС официально продлил санкции против России

Новости » Политика     19.12.2019 - 15:17
ЕС официально продлил санкции против России
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Санкции против России продлены до июня 2020

Европейский союз 19 декабря официально продлил санкции против России. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Сообщается, что ЕС сегодня официально одобрил продление экономических санкций против России еще на 6 месяцев.

"Лидеры ЕС снова обсудят, продлевать санкции или нет в июне 2020 года", - подчеркнул он.

Решение о продлении также опубликовано на сайте Европейского совета. В документе говорится, что санкции продлили после докладов президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о состоянии выполнения минских соглашений, с которыми связаны европейские санкции.

"Учитывая, что минские соглашения не полностью выполнены, Европейский совет единогласно принял политическое решение продлить экономические санкции против России", - говорится в решении.

Напомним, на этой неделе правительство России расширило санкции против Украины, а также ассортимент запрещенных для импорта украинских товаров. В частности, под санкции попали девять одесских депутатов из окружения Геннадия Труханова и Владимира Галантерника.

Позже стало известно, что Российская Федерация сняла санкции с двух соратников народного депутата Виктора Медведчука - Юлия Иоффе и Егора Бенкендорфа.

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