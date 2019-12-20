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Санкції проти Росії: рішення ЄС набуде чинності 21 грудня

Новини » Політика     20.12.2019 - 15:44
Санкції проти Росії: рішення ЄС набуде чинності 21 грудня
Ілюстративне фото (УНІАН)

Рішення про продовження санкцій з'явилося в Офіційному журналі ЄС

Рішення Європейського союзу про продовження санкцій проти Росії ще на півроку набуде чинності в суботу, 21 грудня. Це випливає з опублікованих у Офіційному журналі ЄС нормативних актів.

Згідно журналу ЄС, рішення про продовження санкцій вступає в силу на наступний день після його публікації. Таким чином, рішення набуде чинності 21 грудня.

Відзначимо, напередодні Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії до 31 липня 2020 року. Обмежувальні заходи продовжені у зв'язку з невиконанням мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, цього тижня уряд Росії розширив санкції проти України, а також перелік заборонених для імпорту українських товарів. Зокрема, під санкції потрапили дев'ять депутатів Одеської міської ради з оточення Геннадія Труханова та Володимира Галантерника.

Крім того, комітет у закордонних справах Сенату США схвалив великий пакет санкцій, спрямованих проти Росії. Документом пропонується посилення санкцій проти держборгу Росії, а також ввести санкції проти інвесторів в російські проекти з видобутку скрапленого природного газу.

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