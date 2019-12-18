ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Сенате США одобрили крупный пакет санкций против России

Новости » В мире     18.12.2019 - 18:30
В Сенате США одобрили крупный пакет санкций против России
Фото: Сенат США (wikipedia.org)

Санкции касаются госдолга России перед США

Комитет по иностранным делам Сената США одобрил крупный пакет санкций, направленных против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что соответствующий пакет санкций под названием "Защита американской безопасности от агрессии Кремля" комитет принял в среду, 18 декабря.

В частности, документом предлагается ужесточение санкций против госдолга России перед США. Также предлагается ввести санкции против инвесторов в российские проекты по добыче сжиженного природного газа за пределами России. Кроме этого документ вводит ограничения в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые причастны к инциденту с захватом украинских моряков в Керченском проливе, а также политических деятелей, олигархов и других лиц, содействующих незаконной и коррупционной деятельности в России.

Далее законопроект будет вынесен на рассмотрение полного состава Сената, где в законопроект могут быть внесены правки.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 17 декабря Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что санкции против госдолга России перед США не были включены в оборонный бюджет на 2020 года. Палата представителей проголосовала 9 декабря за исключение данного пункта из оборонного бюджета.

Глава судебного комитета Сената США намерен завершить процесс импичмента Трампа Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
Новости Украины Сенат СШАСанкции против России
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь