В Сенате США одобрили крупный пакет санкций против России

Фото: Сенат США (wikipedia.org)

Санкции касаются госдолга России перед США

Комитет по иностранным делам Сената США одобрил крупный пакет санкций, направленных против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что соответствующий пакет санкций под названием "Защита американской безопасности от агрессии Кремля" комитет принял в среду, 18 декабря.

В частности, документом предлагается ужесточение санкций против госдолга России перед США. Также предлагается ввести санкции против инвесторов в российские проекты по добыче сжиженного природного газа за пределами России. Кроме этого документ вводит ограничения в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые причастны к инциденту с захватом украинских моряков в Керченском проливе, а также политических деятелей, олигархов и других лиц, содействующих незаконной и коррупционной деятельности в России.

Далее законопроект будет вынесен на рассмотрение полного состава Сената, где в законопроект могут быть внесены правки.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 17 декабря Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что санкции против госдолга России перед США не были включены в оборонный бюджет на 2020 года. Палата представителей проголосовала 9 декабря за исключение данного пункта из оборонного бюджета.