Россия сняла санкции с соратников Медведчука

Фото: Виктор Медведчук (РБК-Украина)

Россия сняла санкции с Бенкендорфа и нардепа Иоффе

Российская Федерация сняла санкции с двух соратников народного депутата Виктора Медведчука. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на портале правовой информации.

Сообщается, что согласно постановлению из списка санкций был исключен нардеп из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юлий Иоффе и гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Отметим, Медведчук является главой политического совета партии ОПЗЖ. Телеканал "112 Украина" также связывают с Медведчуком наряду с NewsOne и ZIK.

Напомним, ранее сообщалось, что украинское правительство внесет вопрос расширения санкций против России на заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

В частности, в связи с вооруженной агрессией России против Украины в месячный срок на рассмотрение СНБО внесут предложения по применению сроком на три года санкций к юридическим лицам, которые привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ, которые расположены на оккупированной территории.