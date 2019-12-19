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ЄС офіційно продовжив санкції проти Росії

Новини » Політика     19.12.2019 - 15:17
ЄС офіційно продовжив санкції проти Росії
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Санкції проти Росії продовжено до червня 2020

Європейський союз 19 грудня офіційно продовжив санкції проти Росії. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Повідомляється, що ЄС сьогодні офіційно схвалив продовження економічних санкцій проти Росії ще на 6 місяців.

"Лідери ЄС знову обговорять, продовжувати санкції чи ні в червні 2020 року", - підкреслив він.

Рішення про продовження також опубліковано на сайті Європейської ради. У документі говориться, що санкції продовжили після доповідей президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель про стан виконання мінських угод, з якими пов'язані європейські санкції.

"З огляду на те, що мінські угоди в повному обсязі виконано, Європейська рада одноголосно прийняла політичне рішення продовжити економічні санкції проти Росії", - йдеться в рішенні.

Нагадаємо, цього тижня уряд Росії розширив санкції проти України, а також асортимент заборонених для імпорту українських товарів. Зокрема, під санкції потрапили дев'ять одеських депутатів з оточення Геннадія Труханова та Володимира Галантерніка.

Пізніше стало відомо, що Російська Федерація зняла санкції з двох соратників народного депутата Віктора Медведчука - Юлія Іоффе та Єгора Бенкендорфа.

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