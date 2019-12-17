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Кабмин инициирует расширение санкций против России

Новости » Политика     17.12.2019 - 11:51
Кабмин инициирует расширение санкций против России
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Расширение санкций против России вынесут на заседание СНБО

Кабинет министров Украины внесет вопрос расширения санкций против России на заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Сообщается, что в связи с вооруженной агрессией России против Украины в месячный срок на рассмотрение СНБО внесут предложения по применению сроком на три года санкций к юридическим лицам, которые привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ, которые расположены на оккупированной территории.

В то же время в опубликованном документе не указано, против каких именно компаний вводятся санкции.

Напомним, ранее Евросоюз принял решение о продлении экономических санкций против России. Официальное оформление ограничений состоится на этой неделе.

Ранее также министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не видит оснований для изменения режима санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации. По его словам, улучшение отношений между Евросоюзом и Россией возможно после достижения мира в Украине.

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