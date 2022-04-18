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Санкции против России понемногу сбивают ее высокомерие и собьют окончательно, - Подоляк

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Понедельник 18 апреля 2022 20:45
Санкции против России понемногу сбивают ее высокомерие и собьют окончательно, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Санкции против Российской Федерации сильно бьют по ее высокомерию. Наибольший удар нанесут энергетические эмбарго.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Мы прекрасно понимаем, что россиянам в их нынешней стране-лагере пайка и прочее питание можно существенно врезать. Потерпят. На то он и лагерь. Но все-таки санкции понемногу сбивают высокомерие. И собьют окончательно. Особенно если, а главное - когда все-таки заработают прямые и косвенные энергетические эмбарго", - заявил советник главы Офиса президента.

Как отметил Подоляк, руководитель российского Центробанка Эльвира Набиуллина уже предупредила граждан о большом кризисе, который вот-вот "распахнет двери". Также она отметила, что период, когда экономика может продолжать жить на запасах уже конечен и всплывет в 2-3 квартале текущего года.

"Во-вторых, в ближайшее время РФ окончательно перестанет сдерживать инфляцию. Для этого просто не будет ресурсов. И цены очень сильно вырастут. В то же время возникнут системные дефициты", - добавил Подоляк.

По словам Набиуллиной, из-за санкций Россия сразу осталась с половиной своих золотовалютных резервов.

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