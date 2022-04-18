ru ua
Пн, 18 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Санкції проти Росії потроху збивають її зазнайство й зіб'ють остаточно, - Подоляк

Новость на русском →
Понеділок 18 квітня 2022 20:45
Санкції проти Росії потроху збивають її зазнайство й зіб'ють остаточно, - Подоляк Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Санкції проти Російської Федерації сильно б'ють по її зазнайству. Найбільшого удару завдадуть енергетичні ембарго.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Ми чудово розуміємо, що росіянам у їхній нинішній країні-таборі пайку та інше харчування можна суттєво врізати. Потерплять. На те він і табір. Але все-таки санкції потроху збивають пиху. І зіб'ють остаточно. Особливо якщо, а головне – коли все-таки запрацюють прямі та непрямі енергетичні ембарго", - заявив радник голови Офісу президента.

Як відзначив Подоляк, керівник російського Центробанку Ельвіра Набіулліна вже попередила громадян про велику кризу, яка ось-ось "відчинить двері". Також вона відзначила, що період, коли економіка може продовжувати жити на запасах вже скінченний та спливе у 2-3 кварталі поточного року.

"По-друге, найближчим часом РФ остаточно перестане стримувати інфляцію. Для цього просто не буде ресурсів. І ціни дуже сильно зростуть. Водночас виникнуть системні дефіцити", - додав Подоляк.

За словами Набіулліної, через санкції Росія одразу залишилась з половиною своїх золотовалютних резервів.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"