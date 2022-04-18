Санкції проти Росії потроху збивають її зазнайство й зіб'ють остаточно, - Подоляк

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

" Ми чудово розуміємо, що росіянам у їхній нинішній країні-таборі пайку та інше харчування можна суттєво врізати. Потерплять. На те він і табір. Але все-таки санкції потроху збивають пиху. І зіб'ють остаточно. Особливо якщо, а головне – коли все-таки запрацюють прямі та непрямі енергетичні ембарго", - заявив радник голови Офісу президента.

Як відзначив Подоляк, керівник російського Центробанку Ельвіра Набіулліна вже попередила громадян про велику кризу, яка ось-ось "відчинить двері". Також вона відзначила, що період, коли економіка може продовжувати жити на запасах вже скінченний та спливе у 2-3 кварталі поточного року.

"По-друге, найближчим часом РФ остаточно перестане стримувати інфляцію. Для цього просто не буде ресурсів. І ціни дуже сильно зростуть. Водночас виникнуть системні дефіцити", - додав Подоляк.

За словами Набіулліної, через санкції Росія одразу залишилась з половиною своїх золотовалютних резервів.