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Санкции против России уже начинают действовать, - премьер-министр Польши

Матеуш Моравецкий (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Санкции, введенные США и Европейским союзом против России, уже действуют во многих сферах. Но их эффект во многом компенсируется поступлениями в бюджет РФ от продажи энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По его словам, санкции против России уже понемногу начинают действовать. Но не стоит ждать, что они заработают мгновенно. Нагляднее всего их работа видна в поступлении налогов в бюджет РФ. Они существенно сокращаются в несырьевых секторах.

Также экономика страны- агрессора теряет технологии, креативность и полностю зависит от ископаемых энергоносителей. По мнению главы польского правительства, новым ударом по экономике РФ могут стать изменившиеся цены на нефть, и этот удар трудно будет не ощутить.

Напомним, ранее Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против России с частичным эмбарго на нефть, отключением "Сбербанка" от SWIFT, запретом трех пропагандистских телеканалов, а также санкциями в отношении еще 80 физических лиц. По мнению Зеленского, эмбарго на нефть оставит Россию на обочине мировой экономики.

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ПольшаСанкции против РоссииРоссийская Федерация