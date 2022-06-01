Санкции против России уже начинают действовать, - премьер-министр Польши

Санкции, введенные США и Европейским союзом против России, уже действуют во многих сферах. Но их эффект во многом компенсируется поступлениями в бюджет РФ от продажи энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По его словам, санкции против России уже понемногу начинают действовать. Но не стоит ждать, что они заработают мгновенно. Нагляднее всего их работа видна в поступлении налогов в бюджет РФ. Они существенно сокращаются в несырьевых секторах.

Также экономика страны- агрессора теряет технологии, креативность и полностю зависит от ископаемых энергоносителей. По мнению главы польского правительства, новым ударом по экономике РФ могут стать изменившиеся цены на нефть, и этот удар трудно будет не ощутить.