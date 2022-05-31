Зеленский о нефтяном эмбарго: оставит Россию на обочине современной экономики
Нефтяное эмбарго, которое утвердили страны ЕС, приведет к большей изоляции России и оставит ее на обочине современной экономики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Важно понимать и то, что отказ европейских стран от российской нефти и от другого ископаемого топлива ускорит переход на возобновляемые источники энергии", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что отказ от российской нефти оставит ее на обочине современной экономики и она не сможет приспособиться к нововведениям.
"С такой агрессивной политикой и курсом на изоляцию от цивилизованного мира Россия просто не сможет адаптироваться, а значит проиграет экономически", - подчеркнул президент Украины.
Напомним, ранее стало известно, что главы государств и правительств ЕС согласовали введение эмбарго в новом пакете санкций против РФ. Ограничения будут касаться импорта 2/3 нынешних объемов российской нефти.
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