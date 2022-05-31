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Зеленский о нефтяном эмбарго: оставит Россию на обочине современной экономики

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Киев, Вторник 31 мая 2022 22:45
Зеленский о нефтяном эмбарго: оставит Россию на обочине современной экономики Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Нефтяное эмбарго, которое утвердили страны ЕС, приведет к большей изоляции России и оставит ее на обочине современной экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Важно понимать и то, что отказ европейских стран от российской нефти и от другого ископаемого топлива ускорит переход на возобновляемые источники энергии", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что отказ от российской нефти оставит ее на обочине современной экономики и она не сможет приспособиться к нововведениям.

"С такой агрессивной политикой и курсом на изоляцию от цивилизованного мира Россия просто не сможет адаптироваться, а значит проиграет экономически", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, ранее стало известно, что главы государств и правительств ЕС согласовали введение эмбарго в новом пакете санкций против РФ. Ограничения будут касаться импорта 2/3 нынешних объемов российской нефти.

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