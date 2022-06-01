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Санкції проти Росії вже починають діяти, - прем'єр-міністр Польщі

Матеуш Моравецький (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Санкції, введені США і Європейським союзом проти Росії, вже діють у багатьох сферах. Але їх ефект багато в чому компенсується надходженнями до бюджету РФ від продажу енергоносіїв. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За його словами, санкції проти Росії вже потроху починають діяти. Але не варто чекати, що вони запрацюють миттєво. Наочніше за все їх робота видно в надходженні податків до бюджету РФ. Вони істотно скорочуються в несировинних секторах.

Також економіка країни-агресора втрачає технології, креативність і повністю залежить від викопних енергоносіїв. На думку глави польського уряду, новим ударом по економіці РФ можуть стати зміни ціни на нафту, і цей удар важко буде не відчути.

Нагадаємо, раніше Євросоюз погодив шостий пакет санкцій проти Росії з частковим ембарго на нафту, відключенням "Сбербанку" від SWIFT, забороною трьох пропагандистських телеканалів, а також санкціями щодо ще 80 фізичних осіб. на думку Зеленського, ембарго на нафту залишить Росію на узбіччі світової економіки.

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ПольшаСанкції проти РосіїРосійська Федерація