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Санкции против России. В ЕС предложат ответственность за уклонение, - Ермак

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Киев, Среда 25 мая 2022 10:25
Санкции против России. В ЕС предложат ответственность за уклонение, - Ермак Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Еврокомиссия предложит способ криминализации уклонения от санкций на уровне ЕС. А также инструмент предоставления законных оснований для конфискации активов российских олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Несмотря на дебаты в Евросоюзе вокруг международного права, мы видим понимание, что эти российские средства должны пойти на восстановление Украины. Санкционная группа Макфола-Ермака предлагала такой шаг. Не могут преступники, которые нарушают право и осуществляют геноцид украинского народа в Европе, рассчитывать на лояльное отношение", - написал он.

Напомним, недавно министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что российские олигархи намерены откупиться от санкций, передав свои активы в Украине.

Добавим, Великобритания и другие страны G7 рассматривают возможность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Как заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, этот вопрос находится в стадии обсуждения.

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Еврокомиссия Российская Федерация Андрей Ермак
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