Санкції проти Росії. В ЄС запропонують відповідальність за ухилення, - Єрмак

Єврокомісія запропонує спосіб криміналізації ухилення від санкцій на рівні ЄС. А також інструмент надання законних підстав для конфіскації активів російських олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Не дивлячись на дебати в Євросоюзі навколо міжнародного права, ми бачимо розуміння, що ці російські кошти мають піти на відновлення України. Санкційна група Макфола-Єрмака пропонувала такий крок. Не можуть злочинці, які порушують право та здійснюють геноцид українського народу у Європі, розраховувати на лояльне ставлення", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що російські олігархи мають намір відкупитися від санкцій, передавши свої активи Україні.

Додамо, Великобританія та інші країни G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України. Як заявила міністр закордонних справ Ліз трас, це питання знаходиться в стадії обговорення.

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