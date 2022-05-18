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Британия предложила направить на "план Маршала" для Украины замороженные средства России

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Лондон, Среда 18 мая 2022 10:11
Британия предложила направить на "план Маршала" для Украины замороженные средства России Фото: глава МИД Великобритании Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Великобритания и другие страны G7 рассматривают возможность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Как заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, этот вопрос находится в стадии обсуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Нам нужен новый "план Маршалла" для восстановления Украины, и фактически мы только что обсуждали это на встрече G7, которую я провела с моими коллегами со всего мира", - сказала Трасс.

При этом она отметила, что изучаются варианты, "что мы можем сделать, чтобы использовать российские активы, чтобы помочь заплатить за это".

Напомним, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что идея передачи замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины активно обсуждает в G7 и Евросоюзе. Он сообщил, что политически открыт для идеи конфискации валютных резервов российского центрального банка.

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