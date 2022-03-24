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Санкции против России: дочь Лаврова лишится жилья в Лондоне и вида на жительство

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Лондон, Четверг 24 марта 2022 18:14
Санкции против России: дочь Лаврова лишится жилья в Лондоне и вида на жительство Фото: дочь Сергея Лаврова Полина Ковалева (instagram.com/polina_polyakova13)
Автор: Александр Мороз

Великобритания ввела санкции против Полины Ковалевой - дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова. У нее конфискуют элитное жилье в Лондоне и отменят вид на жительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Самое интересное, что теперь ее квартира в Лондоне за 4,4 млн фунтов стерлингов будет конфискована, а банковский счет заморозят. Разрешение на проживание в Британии - отменено", - отметил он.

Как пишет Newsweek, Ковалева является "самым гламурным дополнением" к растущему санкционному списку. Ей 26 лет, в течение нескольких лет она называла Британию своим домом, посещала частную школу-интернат в Бристоле, после чего получила степень по экономике и политике в Университете Лафборо. Работала в "Газпроме".

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания расширила санкции против России за войну в Украине, добавив в санкционный список главу российского "Сбербанка" Германа Грефа, основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова, крупнейшую алмазную компанию "Алроса" и так называемого "мэра" Мелитополя Галину Данильченко.

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