Санкции против России: дочь Лаврова лишится жилья в Лондоне и вида на жительство

Великобритания ввела санкции против Полины Ковалевой - дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова. У нее конфискуют элитное жилье в Лондоне и отменят вид на жительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Самое интересное, что теперь ее квартира в Лондоне за 4,4 млн фунтов стерлингов будет конфискована, а банковский счет заморозят. Разрешение на проживание в Британии - отменено", - отметил он.

Как пишет Newsweek, Ковалева является "самым гламурным дополнением" к растущему санкционному списку. Ей 26 лет, в течение нескольких лет она называла Британию своим домом, посещала частную школу-интернат в Бристоле, после чего получила степень по экономике и политике в Университете Лафборо. Работала в "Газпроме".