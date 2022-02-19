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Санкции против России. Британия пригрозила запретить въезд олигархам

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Мюнхен, Суббота 19 февраля 2022 18:12
Санкции против России. Британия пригрозила запретить въезд олигархам Фото: министр иностранных дел Британии Лизз Трасс (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Министр иностранных дел Британии Лизз Трасс заявила, что возможные санкции против России за вторжение в Украину будут включать запрет на въезд российских олигархов. А также ограничения на рынках капиталов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Реальность состоит в том, что Россия хочет отмотать время назад, к 90-м годам... Россия показывает, что к дипломатии не относится серьезно. Мы должны проявить свои сильные стороны, потому что Россия понимает силу", - отметила Трасс.

По ее словам, Россия должна заплатить большую цену в случае вторжения Украину.

"Олигархи не смогут перемещать свои капиталы, мы усложним жизнь на рынках капиталов российским компаниям, мы сделаем так, что Россия не сможет работать на долговых рынках", - добавила министр.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовы ввести санкции в отношении близкого круга президента России Владимира Путина, если атака на Украину продолжится.

Сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западным странам не нужно ждать символического шага для введения санкций против России.

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