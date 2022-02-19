ru ua
Сб, 19 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба призвал Запад не ждать символического шага для санкций против России

Новина українською →
Мюнхен, Суббота 19 февраля 2022 17:56
Кулеба призвал Запад не ждать символического шага для санкций против России Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Западным странам не нужно ждать символического шага для введения санкций против России. В частности, ждать, когда российские военные вторгнутся в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на украинском ланче в Мюнхене.

По его словам, отказ Запада вводить превентивные санкции против России на фоне угрозы вторжения в Украину является проблемой.

"Нам нужно действовать, не нужно ждать какой-то нужный момент... Мы считаем, что уже есть основания ввести санкции за то, что Россия сделала. Например, Россия выдавала паспорта жителям оккупированных территорий, но ее за эту насильственную паспортизацию никто не наказал", - отметил министр.

Кулеба призвал партнеров дать общий ответ, после чего будут введены санкции.

"Не надо ждать, когда российский воин с российским флагом в руках пересечет границу. Не нужно ждать символического шага для введения санкций", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что санкции Евросоюза против России в случае вторжения в Украине затронут энергетический и финансовый секторы, а также доступ к высоким технологиям. Меры согласованы с США, Британией и Канадой.

Накануне в Белом доме раскрыли суть возможных санкций против России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Санкции против России Вторжение России в Украину
NEWS
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти