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Санкції проти Росії. Британія пригрозила заборонити в'їзд олігархам

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Мюнхен, Субота 19 лютого 2022 18:12
Санкції проти Росії. Британія пригрозила заборонити в'їзд олігархам Фото: міністр закордонних справ Британії Лізз Трасс (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Міністр закордонних справ Британії Лізз Трасс заявила, що можливі санкції проти Росії за вторгнення в Україну включатимуть заборону на в'їзд російських олігархів. А також обмеження на ринках капіталів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Реальність полягає в тому, що Росія хоче відмотати час назад, до 90-х років... Росія показує, що до дипломатії не ставиться серйозно. Ми повинні проявити свої сильні сторони, тому що Росія розуміє силу", - зазначила трас.

За її словами, Росія повинна заплатити велику ціну в разі вторгнення Україну.

"Олігархи не зможуть переміщати свої капітали, ми ускладнимо життя на ринках капіталів російським компаніям, ми зробимо так, що Росія не зможе працювати на боргових ринках", - додала міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готові ввести санкції щодо близького кола президента Росії Володимира Путіна, якщо атака на Україну продовжиться.

Сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що західним країнам не потрібно чекати символічного кроку для введення санкцій проти Росії.

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