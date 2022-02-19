Санкції проти Росії. Британія пригрозила заборонити в'їзд олігархам

Міністр закордонних справ Британії Лізз Трасс заявила, що можливі санкції проти Росії за вторгнення в Україну включатимуть заборону на в'їзд російських олігархів. А також обмеження на ринках капіталів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Реальність полягає в тому, що Росія хоче відмотати час назад, до 90-х років... Росія показує, що до дипломатії не ставиться серйозно. Ми повинні проявити свої сильні сторони, тому що Росія розуміє силу", - зазначила трас.

За її словами, Росія повинна заплатити велику ціну в разі вторгнення Україну.

"Олігархи не зможуть переміщати свої капітали, ми ускладнимо життя на ринках капіталів російським компаніям, ми зробимо так, що Росія не зможе працювати на боргових ринках", - додала міністр.