Санкции против РФ должны включать полную остановку "Северного потока-2", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного введения санкций за признание "независимыми" так называемых "ЛДНР". Он выступил за полное отключение российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время совместного брифинга с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом.

"Европа и мир не может допустить повторения таких трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока-2", - отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил западных партнеров за поддержку Украины.

"Мы благодарны любой помощи. Важна санкционная помощь. Именно быстрая. Россия признала "ЛДНР" очень быстро. Мировые лидеры должны показать быстрый ответ", - добавил Зеленский.