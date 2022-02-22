UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Санкции против РФ должны включать полную остановку "Северного потока-2", - Зеленский

Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного введения санкций за признание "независимыми" так называемых "ЛДНР". Он выступил за полное отключение российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время совместного брифинга с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом.

"Европа и мир не может допустить повторения таких трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока-2", - отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил западных партнеров за поддержку Украины.

"Мы благодарны любой помощи. Важна санкционная помощь. Именно быстрая. Россия признала "ЛДНР" очень быстро. Мировые лидеры должны показать быстрый ответ", - добавил Зеленский.

Напомним, у президента США Джо Байдена не считают нужным вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2" прямо сейчас. Эту меру хотят использовать в качестве рычага давления на Россию.

Байден также говорил, что "Северному потоку-2" придет конец, если Россия нападет на Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСеверный поток