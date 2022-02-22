Санкції проти РФ мають включати повну зупинку "Північного потоку-2", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність негайного введення санкцій за визнання "незалежними" так званих "ЛДНР". Він виступив за повне відключення російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час спільногшо брифінгу з президентом Естонської Республіки Аларом Карісом.
"Європа і світ не може допустити повторення таких трагічних помилок, які були допущені в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку "Північного потоку-2", - зазначив Зеленський.
Глава держави подякував західним партнерам за підтримку України.
"Ми вдячні будь-якій допомозі. Важлива санкційна допомога. Саме швидка. Росія визнала "ЛДНР" дуже швидко. Світові лідери мають показати швидку відповідь", - додав Зеленський.
Нагадаємо, у президента США Джо Байдена не вважають за потрібне вводити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" прямо зараз. Цей захід хочуть використати в якості важеля тиску на Росію.
Байден також говорив, що "Північному потоку-2" прийде кінець, якщо Росія нападе на Україну.